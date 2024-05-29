Задержанный российский депутат декларировал полгектара недвижимости

Задержанный депутат Красулин декларировал более полгектара недвижимости

Задержанный в Карелии богатейший депутат Законодательного собрания республики Виталий Красулин три года назад задекларировал более полгектара недвижимого имущества, выяснила «Лента.ру» на основе анализа данных антикоррупционных деклараций чиновника за 2021 год. Согласно этой информации, Красулин владел разными типами недвижимого имущества.

Ранее в Карелии по подозрению в даче взятки были задержаны богатейший депутат Законодательного собрания республики Виталий Красулин и его сын Артем, который ранее возглавлял региональный Фонд развития промышленности. По данным правоохранителей, они передали 200 тысяч рублей сотруднику правоохранительных органов, который обещал предупредить их, когда против них начнется расследование и их объявят в розыск.

Согласно данным декларации за 2021 год, годовой доход Красулина составил 27 776 599,02 рубля, в то время как его супруги — чуть более трех тысяч рублей за аналогичный период. Оба супруга владели легковыми автомобилями марки Land Rover.

Из декларации следует, что в полном владении Красулина в 2021 году находились: квартира площадью почти сто квадратных метров, дачный дом площадью 115 квадратных метров, здание бани площадью 105,2 квадратных метра, а также земельный участок площадью 1507 квадратных метров.

В долевой собственности депутата в 2021 году были задекларированы более десяти объектов недвижимого имущества. Так, например, Красулин владел половиной объекта «Гостевой дом для приема делегации» площадью 1798,9 квадратных метра, а также сорока процентами объекта «Помещение гостиницы» площадью 1499,8 квадратных метра. В долевой собственности были зафиксированы более пяти нежилых помещений и несколько земельных участков.

Общая площадь всех задекларированных объектов с учетом долей составляет 5,4 тысячи квадратных метра.

Виталий Красулин был избран в Заксобрание Карелии в 2002 году. Там он возглавил комитет по бюджету и налогам, а также был членом комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии.

В 2022 году он задекларировал доход в 27,7 миллиона рублей. В его собственности находится отель «Онежский замок» стоимостью 94 миллиона рублей. Депутат также занимается добычей карельского шунгита.