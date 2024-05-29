Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:55, 29 мая 2024Силовые структуры

Задержанный российский депутат декларировал полгектара недвижимости

Задержанный депутат Красулин декларировал более полгектара недвижимости

Кадр: Telegram-канал SHOT

Задержанный в Карелии богатейший депутат Законодательного собрания республики Виталий Красулин три года назад задекларировал более полгектара недвижимого имущества, выяснила «Лента.ру» на основе анализа данных антикоррупционных деклараций чиновника за 2021 год. Согласно этой информации, Красулин владел разными типами недвижимого имущества.

Ранее в Карелии по подозрению в даче взятки были задержаны богатейший депутат Законодательного собрания республики Виталий Красулин и его сын Артем, который ранее возглавлял региональный Фонд развития промышленности. По данным правоохранителей, они передали 200 тысяч рублей сотруднику правоохранительных органов, который обещал предупредить их, когда против них начнется расследование и их объявят в розыск.

Согласно данным декларации за 2021 год, годовой доход Красулина составил 27 776 599,02 рубля, в то время как его супруги — чуть более трех тысяч рублей за аналогичный период. Оба супруга владели легковыми автомобилями марки Land Rover.

Из декларации следует, что в полном владении Красулина в 2021 году находились: квартира площадью почти сто квадратных метров, дачный дом площадью 115 квадратных метров, здание бани площадью 105,2 квадратных метра, а также земельный участок площадью 1507 квадратных метров.

В долевой собственности депутата в 2021 году были задекларированы более десяти объектов недвижимого имущества. Так, например, Красулин владел половиной объекта «Гостевой дом для приема делегации» площадью 1798,9 квадратных метра, а также сорока процентами объекта «Помещение гостиницы» площадью 1499,8 квадратных метра. В долевой собственности были зафиксированы более пяти нежилых помещений и несколько земельных участков.

Общая площадь всех задекларированных объектов с учетом долей составляет 5,4 тысячи квадратных метра.

Материалы по теме:
Москва не нужна Сколько стоит жилье в Петербурге: от коммуналок до очень дорогих квартир
Москва не нужнаСколько стоит жилье в Петербурге: от коммуналок до очень дорогих квартир
15 ноября 2018
Крысиный угол Почему москвичи ненавидят жить в центре
Крысиный уголПочему москвичи ненавидят жить в центре
27 ноября 2018
«Никогда бы не подумала, что москвичи могут так жить» Провинциалка искала в столице дешевую квартиру, а попала в кошмар наяву
«Никогда бы не подумала, что москвичи могут так жить»Провинциалка искала в столице дешевую квартиру, а попала в кошмар наяву
15 января 2018

Виталий Красулин был избран в Заксобрание Карелии в 2002 году. Там он возглавил комитет по бюджету и налогам, а также был членом комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии.

В 2022 году он задекларировал доход в 27,7 миллиона рублей. В его собственности находится отель «Онежский замок» стоимостью 94 миллиона рублей. Депутат также занимается добычей карельского шунгита.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле прокомментировали решение Польши разрешить Украине удары по России

      ВСУ осуществили комплексную атаку по российскому региону

      В России указали на вырождение ЕГЭ после скандала с досмотром школьниц до трусов

      В СДЭК начали выдавать посылки россиянам

      Лукашенко рассказал об уроках готовки плова от главы Таджикистана

      Кремль переадресовал вопрос о последствиях удара ВСУ по стратегическому объекту

      В Кремле назвали задачи получившего еще одну должность помощника Путина

      Замминистра финансов США прибыл на Украину для обсуждения санкций против России

      Еще два российских фигуриста сменят спортивное гражданство

      Муж Елены Блиновской покинул свою воинскую часть в ДНР и пропал. Никто не знает, где он

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше