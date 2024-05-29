Задержанным за дачу взятки российским депутатом оказался миллионер

СК задержал в Карелии богатейшего депутата Красулина

Российский депутат с сыном задержаны по подозрению в даче взятки

Начало событий в новости Российский депутат с сыном задержаны по подозрению в даче взятки

Задержанными в Карелии по подозрению в даче взятки оказались богатейший депутат Законодательного собрания республики Виталий Красулин и его сын Артем, который ранее возглавлял региональный Фонд развития промышленности. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным правоохранителей, они передали 200 тысяч рублей сотруднику правоохранительных органов, который обещал предупредить их, когда против них начнется расследование и их объявят в розыск.

Виталий Красулин был избран в Заксобрание Карелии в 2002 году. Там он возглавил комитет по бюджету и налогам, а также был членом комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии.

В 2022 году он задекларировал доход в 27,7 миллиона рублей. В его собственности находится отель «Онежский замок» стоимостью 94 миллиона рублей. Депутат также занимается добычей карельского шунгита.

29 мая Следственный комитет России сообщил, что в Петрозаводске задержаны депутат Законодательного собрания Республики Карелия и его 36-летний сын по подозрению в коррупции. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 291 («Дача взятки, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере») УК РФ.

В настоящее время следователи проводят обыски по местам проживания подозреваемых. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.