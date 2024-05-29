Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:06, 29 мая 2024Силовые структуры

Российский депутат с сыном задержаны по подозрению в даче взятки

СК возбудил дело против депутата Заксобрания Карелии и его сына о даче взятки

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Петрозаводске задержаны депутат Законодательного собрания Республики Карелия и его 36-летний сын по подозрению в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ («Дача взятки, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»).

В настоящее время следователи проводят обыски по местам проживания подозреваемых. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Имена задержанных не названы.

28 мая сообщалось, что следователи завершили расследование уголовного дела о двух эпизодах мошенничества депутата Ульяновской городской думы, который под видом активиста устраивал рейды в кальянных и получал с их владельцев почти два миллиона рублей взяток.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      ЕСПЧ начал дело против Украины из-за пыток российского военного. Над ним издевались в плену и шантажировали его дочь

      Российские морпехи использовали новые методики ведения современного боя

      Владелец AliExpress перестал работать с Россией

      КНДР отправила в Южную Корею 150 воздушных шаров с мусором и навозом. Зачем она это сделала?

      Раскрыта цель приезда внука Пугачевой в Россию

      Россиянка пришла в гости к 16-летней дочери и нашла ее лежащей без чувств

      Западные аналитики признали нужду Украины в переговорах на условиях России

      Медведь вломился в дом и набросился на смотревшего телевизор подростка

      Группа «Каста» подняла цены на выступления за рубежом

      Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на российскую школу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше