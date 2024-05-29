Российский депутат с сыном задержаны по подозрению в даче взятки

СК возбудил дело против депутата Заксобрания Карелии и его сына о даче взятки

В Петрозаводске задержаны депутат Законодательного собрания Республики Карелия и его 36-летний сын по подозрению в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ («Дача взятки, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»).

В настоящее время следователи проводят обыски по местам проживания подозреваемых. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Имена задержанных не названы.

28 мая сообщалось, что следователи завершили расследование уголовного дела о двух эпизодах мошенничества депутата Ульяновской городской думы, который под видом активиста устраивал рейды в кальянных и получал с их владельцев почти два миллиона рублей взяток.