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14:23, 16 мая 2025Силовые структуры

Российский депутат вместе с сыном пойдет под суд за взятку сотруднику ФСБ

В Карелии осудят депутата Заксобрания и его сына за взятку сотруднику ФСБ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Российский депутат с сыном задержаны по подозрению в даче взятки

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Следователи завершили расследование дела в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Карелии и его сына, обвиняемых в даче взятки сотруднику ФСБ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

Предварительно, все произошло в 2024 году. К следователям поступило уголовное дело о мошенничестве директоров одной фирмы на исполнении госконтракта. Тогда экс-депутат Заксобрания и его сын решили, что расследование может выйти на преступления одного из них, и предложили взятку сотруднику ФСБ.

По плану родственников, за 600 тысяч рублей силовик должен был уведомлять их о ходе дела, чтобы они смогли вовремя скрыться от следствия. Однако сотрудник ФСБ решил сообщить о намерении злоумышленников руководству, и их задержали прямо при передаче части денег.

В отношении них возбуждено дело по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 291 («Дача взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

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