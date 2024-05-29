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16:44, 29 мая 2024Силовые структуры

Богатейшего в российском регионе депутата заключили под стражу

В Карелии суд арестовал депутата Заксобрания Красулина по делу о даче взятки
Начало событий в новости Задержанным за дачу взятки российским депутатом оказался миллионер

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Петрозаводский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу депутату Заксобрания Карелии, обвиняемого в даче взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили объединенной пресс-службе судов региона.

Решение принято по ходатайству следователя. Депутат арестован до 27 июля. Ему предъявлено обвинение по статье 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»).

Ранее 29 мая стало известно, что под следствием оказались богатейший депутат Виталий Красулин и его сын Артем, который ранее возглавлял региональный Фонд развития промышленности. По данным правоохранителей, они передали 200 тысяч рублей сотруднику правоохранительных органов, который обещал предупредить их, когда против них начнется расследование и их объявят в розыск.

Виталий Красулин был избран в Заксобрание Карелии в 2002 году. Там он возглавил комитет по бюджету и налогам, а также был членом комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии.

В 2022 году он задекларировал доход в 27,7 миллиона рублей. В его собственности находится отель «Онежский замок» стоимостью 94 миллиона рублей. Депутат также занимается добычей карельского шунгита.

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      Любовь Ширижик
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