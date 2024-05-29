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10:35, 29 мая 2024Мир

Депутат бундестага заявила об аутистичных чертах Шольца

N-TV: депутат бундестага Штрак-Циммерманн заявила об аутистичных чертах Шольца
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Frederic Kern / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц обладает аутистичными чертами, заявила депутат немецкого бундестага и главный кандидат от «Свободной демократической партии» (СвДП) на выборах в Европарламент Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. Ее цитирует телеканал N-TV.

«Спустя три года я понимаю, что у него почти аутистические черты, как с точки зрения его социальных контактов в политике, так и с точки зрения его неспособности объяснить свои действия гражданам», — подчеркнула парламентарий.

Ранее Штрак-Циммерманн раскритиковала Шольца за отказ предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus. По ее словам, тот факт, что ФРГ оказала больше военной помощи, чем остальные европейские страны, не снимает с Берлина новых обязательств.

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      Виктория Кондратьева
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