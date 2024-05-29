Названа предварительная причина уничтожившего 10 домов в России пожара

МВД: десять домов на Урале могли быть уничтожены огнем из-за банки

На Урале десять домов могли быть уничтожены огнем из-за стеклянной банки, находившейся на одном из участков. О такой версии происшествия начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал «Ленте.ру».

По его данным, пожар мог начаться из-за стеклянной банки на участке на улице Грязнова. Она создала эффект линзы и через солнечные лучи воспламенила сухую траву. Впоследствии огонь перебросился на баню, а затем — на жилые дома.

В результате пожара никто не пострадал, размер ущерба установит специальная комиссия. В МВД добавили, что рассматривают и другие версии мощного пожара.

«Гражданам, у которых в огне пропали документы, полицейскими из подразделения по вопросам миграции будет оказана максимально-оперативная помощь по оформлению новых документов», — отчитался Горелых.

Весной 2023 года в четырех населенных пунктах Курганской области огнем оказались уничтожены 42 дома. Тогда в регионе действовал режим ЧС из-за пожаров.