69-я параллель
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15:55, 29 мая 202469-я параллель

Десяткам россиян придется пробежать по городу в нижнем белье

Более 80 человек согласились пробежать по Коле в нижнем белье

Фото: PxHere

Более чем восьми десяткам жителей Колы Мурманской области придется пробежать по городу в нижнем белье. Об этом сообщается в группе «Спорт в Кольском районе» во «ВКонтакте».

По сообщению администраторов сообщества, 85 человек согласились пробежать по городу в пижамах, зарегистрировавшись на мероприятие «Пижамный забег "Сон в Олимпийскую ночь"».

«85 любителей бега зарегистрировались на пижамный забег за первые пять дней! Напоминаем, что массовый забег "Сон в Олимпийскую ночь" состоится в четвертый раз на Поморской набережной города Кола в ночь с 15 на 16 июня», — сообщили организаторы.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области прошел фестиваль «Вкус Арктики», во время которого тысячи россиян накормили тошнотиками.

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      Марк Леонов
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