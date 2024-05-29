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12:02, 29 мая 2024Экономика

Названы риски покупки дешевого дома

«Газета.Ru»: на ремонт дешевого дома может уйти до 5 миллионов рублей

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Выгоду от покупки дешевого дома нивелируют траты на его ремонт и коммуникации. Риски, связанные с подобным приобретением, назвали в строительной компании «Дачный Сезон», пишет «Газета.Ru».

Дом стоимостью 250 тысяч рублей может потребовать текущего ремонта, озеленения участка и подведения инженерных коммуникаций. На все это уйдет порядка пяти миллионов рублей, оценил креативный директор компании Тимур Дасаев. «В этом ключевая опасность покупки "кота в мешке", когда потребитель, ведясь на низкие прайсы, по итогу вкладывает в недвижимость больше ресурса — времени и денег, чем планировал», — рассказал собеседник издания. Впоследствии владельцы таких домов полностью перестраивают их, что оказывается и проще, и выгоднее реконструкции.

Другая проблема, с которой сталкиваются любители сэкономить — неподходящая планировка дома. За переделку придется отдать больше 200 тысяч рублей. Восстановление ветхого здания будет стоить от нескольких десятков тысяч рублей до пяти миллионов, а по времени займет месяцы и даже годы. При этом построить дом площадью сто квадратных метров с нуля будет стоить те же пять миллионов рублей. В среднем возведение дома обойдется в восемь миллионов.

Ранее в Госдуме определили способ сделать жилье доступнее для россиян. По мнению депутатов, в этом поможет только массовое строительство домов под долгосрочную социальную аренду.

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      Виктория Клабукова
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