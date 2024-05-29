Дрон ВСУ атаковал автомобиль в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: дрон ВСУ атаковал автомобиль в Шебекино

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал легковой автомобиль в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который влетел в обочину», — сообщил глава региона.

По его данным, никто не пострадал, а атакованный дроном автомобиль оказался посечен осколками. Других подробностей об ударе губернатор не привел.

В Шебекино ранее установили знаки об опасности атаки беспилотников. Как пояснил глава города Владимир Жданов, их установили на объездной дороге, которая находится близко к госгранице. Знаки призваны дополнительно проинформировать водителей, чтобы те проявляли повышенную бдительность на конкретном участке дороги.