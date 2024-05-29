Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на российскую школу

Губернатор: беспилотники атаковали два населенных пункта в Белгородской области

Сразу два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Один из дронов сбросил взрывное устройство на школу. Поскольку занятия в учебном учреждении проводятся в дистанционном формате, никто не пострадал, отметил губернатор.

Еще один дрон ВСУ взорвался, пробив кровлю и потолок частного домовладения. Пострадавших также нет. При этом само здание получило повреждения в результате взрыва беспилотника.

На месте обоих происшествий работают сотрудники оперативных служб.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Так, 28 мая при атаке беспилотника пострадал мирный житель региона. Под удар попало село Щетиновка.