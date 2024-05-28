Россиянин пострадал при взрыве украинского беспилотника

В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ

В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Щетиновка Белгородского района подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его детонации на земле пострадал мирный житель», — пояснил он.

У пострадавшего диагностировали осколочное ранение левого бедра. При этом мужчина самостоятельно добрался до медицинского учреждения, на данный момент ему оказывается медпомощь. Помимо того, в Щетиновке получил повреждение забор в частном жилом домовладении.

В этот же день украинские дроны атаковали три движущихся автомобиля в Белгородской области. Сначала беспилотник ударил по машине в районе села Безымено в Грайворонском округе. Транспортное средство полностью сгорело. Затем дроны атаковали автомобили в селах Вознесеновка и Муром Шебекинского городского округа.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.