Мирные россияне в автомобилях попали под удар со стороны Украины

Гладков: в Белгородской области дроны ВСУ атаковали два движущихся автомобиля

В Белгородской области два движущихся автомобиля с мирными жителями попали под удар дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Атака была совершена по Шебекинскому городскому округу. В частности, в селе Муром беспилотник сбросил взрывное устройство, в машине пробило заднее стекло.

В селе Вознесеновка дрон-камикадзе ударил по капоту машины, автомобиль получил повреждения. В обоих перечисленных случаях пострадавших нет.

За несколько минут до этого глава области сообщил, что еще один дрон ВСУ ударил по машине в районе села Безымено в Грайворонском округе. Транспортное средство полностью сгорело.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.