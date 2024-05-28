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13:53, 28 мая 2024Россия

Российский водитель попал под удар украинского дрона

Белгородский губернатор Гладков: дрон ВСУ ударил по движущемуся автомобилю

Фото: Reuters

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по движущемуся автомобилю в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, автомобиль, в котором на момент удара находился водитель, полностью сгорел. Сам водитель успел спастись.

Глава региона уточнил, что атака произошла в районе села Безымено в Грайворонском округе. Вскоре после первой атаки ВСУ ударили еще по двум движущимся автомобилям — дроны долетели до Шебекинского городского округа.

Как сообщалось ранее. в ночь с 27 на 28 мая ВСУ трижды пытались атаковать территорию России с помощью беспилотников. Два дрона были сбиты в Белгородской области, еще один — в Курской.

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      Марк Леонов
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