Украина трижды за ночь пыталась атаковать территорию России

Минобороны России сообщило, что система ПВО за ночь сбила три украинских БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды за ночь с 27 на 28 мая пыталась атаковать территорию России с помощью беспилотников. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа были запущены ВСУ в сторону Белгородской области, один — в сторону Курской области. По данным оборонного ведомства, все БПЛА были сбиты системой противовоздушной обороны.

В Минобороны назвали попытки ударов беспилотниками террористическими атаками.

В начале мая Вооруженные силы России начали наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Как объяснял президент Владимир Путин, это необходимо для создания санитарной зоны, которая позволит обезопасить от обстрелов российское приграничье.