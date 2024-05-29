Двух сотрудников Дагтехкадастра арестовали по делу о крупных взятках

В Дагестане арестовали сотрудников Дагтехкадастра по делу о крупных взятках

Советский районный суд Махачкалы арестовал двух сотрудников Дагестанского бюро по технической инвентаризации и кадастровой оценке (Дагтехкадастр) по уголовным делам взятках в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Дагестана.

Арестованные пробудут под стражей месяц и 29 дней. Они подозреваются по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Также в СИЗО поместили еще двух лиц — местного жителя и директора оценочной организации, подозреваемых по части 5 статьи 291 («Дача взятки в особо крупном размере») УК РФ.

По данным источника, с сентября 2023 года по февраль 2024-го подозреваемые в составе организованной группы получили от неустановленных лиц более 7,7 миллиона рублей. Деньги предназначались за способствование снижению кадастровой стоимости расположенных в Махачкале торговых центров и земельных участков.

Ранее сообщалось, что в Дагтехкадастре прошли обыски.