В Дагтехкадастре начались обыски

Силовики проводят обыски в Дагтехкадастре, задержанных нет

Сотрудники силовых структур начали обыски в Дагестанском бюро по технической инвентаризации и кадастровой оценке (Дагтехкадастр) в Махачкале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства по земельным и имущественным отношениям республики.

По словам собеседника агентства, правоохранительные органы проводят выемку документов в организации. С чем именно связаны обыски, неизвестно. Задержаний нет.

Ранее сообщалось об обысках в редакции делового журнала «Компания» в Москве. Позже стало известно, что визит силовиков связан с расследованием уголовного дела о вымогательстве, по которому в качестве потерпевшего проходит топ-менеджер «Ростеха» Василий Бровко.