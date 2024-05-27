В отношении сотрудников Дагтехкадастра возбудили уголовное дело после обысков

СК возбудил дело о взятке в отношении сотрудников Дагтехкадастра и Росреестра

В Дагестане следователи возбудили уголовное дело о взятке в отношении сотрудников регионального управления Росреестра и Дагестанского бюро по технической инвентаризации и кадастровой оценке (Дагтехкадастр) в Махачкале. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по республике.

По версии следствия, не позднее сентября 2023 года начальник отдела по работе с заявителями Дагтехкадастра вовлек сотрудника управления Росреестра по Дагестану, директора оценочной организации и жителя республики в состав организованной группы для получения взяток от собственников недвижимости в Махачкале. За полученные от собственников деньги указанная группа обеспечивали занижение реальной кадастровой стоимости принадлежащих им объектов с целью снижения налогооблагаемой базы.

Всего за период с сентября 2023 года по февраль 2024-го подозреваемые успели получить более 7,7 миллиона рублей. В отношении них возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 290 («Получение взятки») и части 5 статьи 291 («Дача взятки») УК РФ.

Ранее силовики провели обыски в Дагтехкадастре и изъяли документацию.

