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19:16, 29 мая 2024Ценности

Джулия Фокс вышла в свет с детскими брелоками вместо одежды и с ящиком на голове

Модель Джулия Фокс вышла в свет с детскими брелоками и бейджами вместо одежды

Фото: @juliafox

Американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс вышла в свет в необычном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

34-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых показала свой новый наряд. Так, на размещенных фото манекенщица предстала перед камерой с детскими брелоками, резинками для волос и бейджами вместо одежды. Кроме того, можно заметить, что на голове Фокс находится деревянный ящик коричневого цвета.

Также звезда надела белые остроносые сапоги, оформленные различными брелоками, и массивное колье в виде цепи.

Ранее сообщалось, что Джулия Фокс пришла на шоу Watch What's Happening Live! в откровенном наряде. Тогда модель попозировала перед фотографами в платье из целлофана, сквозь которое просвечивалось нижнее белье.

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      Карина Черных
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