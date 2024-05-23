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09:43, 23 мая 2024Ценности

Джулия Фокс вышла на публику в наряде из целлофана

Модель Джулия Фокс пришла на шоу в платье из целлофана и грубых ботинках

Фото: Raymond Hall / GC Images

Американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс пришла на шоу Watch What's Happening Live! в откровенном наряде. Соответствующее видео появилось в YouTube программы.

34-летняя манекенщица вышла на публику в платье из целлофана, сквозь которое просвечивалось ее нижнее белье. Помимо этого, звезда надела черные грубые ботинки.

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Кроме того, ей сделали укладку на коротких волосах оттенка блонд, а также яркий макияж с акцентом на глаза.

Ранее Фокс пришла на вечеринку в обнажающем грудь корсете и трусах. Манекенщица устроила праздник в честь выхода клипа на свою песню Down The Drain. Она предстала перед гостями в серебристом костюме, который состоял из корсета с прикрывающим часть груди декором и трусов с завышенной талией.

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      Екатерина Ештокина
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