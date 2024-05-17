Джулия Фокс пришла на вечеринку в обнажающем грудь корсете и трусах

Модель Джулия Фокс пришла на вечеринку в Нью-Йорке в обнажающем грудь корсете

Американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс пришла на вечеринку в Нью-Йорке в обнажающем бюст наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

34-летняя манекенщица устроила праздник в честь выхода клипа на свою песню Down The Drain. Она предстала перед гостями в серебристом костюме, который состоял из корсета с прикрывающим часть груди декором и трусов с завышенной талией.

Кроме того, знаменитость примерила объемное пальто в тон, перчатки и сапоги вышел колена. Волосы она распустила, а губы подчеркнула коричневой помадой.

Ранее в мае американская супермодель Эмили Ратаковски появилась на публике в откровенном платье без нижнего белья и привлекла внимание фотографов.