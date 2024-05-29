Экс-глава МИД Австрии показала пентхаус в Санкт-Петербурге

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль показала пентхаус в Санкт-Петербурге

Экс-глава министерства иностранных дел (МИД) Австрии Карин Кнайсль сняла четырехэтажный пентхаус в центре Санкт-Петербурга. Об этом пишет Baza в Telegram.

Кнайсль показала фото своей квартиры, которую можно найти в объявлениях риелторских агентств. По данным издания, экс-глава ведомства платит за жилье 350 тысяч рублей в месяц. Площадь пентхауса составляет 300 квадратных метров, его интерьер отличается резной мебелью, камином, просторными помещениями, массивным камином с гербом и рыцарскими щитами на стенах.

Пентхаус располагается на Каменном острове. Помимо Кнайсль, там живут миллиардеры Аркадий Ротенберг и Геннадий Тимченко, а также бывший президент РФС и «Зенита» Сергей Фурсенко.

В марте Кнайсль объявила об окончательном переезде в Россию. Экс-глава МИД Австрии рассказала о планах построить в стране собственный дом.