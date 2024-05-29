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13:17, 29 мая 2024Мир

Эрдоган констатировал смерть ООН

Эрдоган заявил, что ООН — «мертвая духом» организация

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ООН — «мертвая духом» организация. Его слова приводит РИА Новости.

Турецкий лидер высказал свое недоумение в связи с ситуацией в Рафахе на юге сектора Газа. По его словам, США несут такую же ответственность за гибель мирных жителей, как и Израиль. Пока в Газе умирают люди, в Европе умирают свобода слова и права детей, подчеркнул Эрдоган.

«ООН, что толку от тебя, если ты не можешь остановить геноцид? (...) ООН не может защитить даже свой собственный персонал. ООН мертва духом», — заключил президент Турции.

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      Лина Пивоварова
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