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13:47, 29 мая 2024Экономика

Европейской стране предрекли нашествие насекомых-мутантов

Daily Star: в Испании ожидается нашествие тараканов с генетическими мутациями

Фото: Elnur / Shutterstock / Fotodom

Летом 2024 года ученые ожидают нашествие в Испании тараканов с генетическими мутациями. На этих насекомых перестали действовать многие из разрешенных к использованию в Европе средств, пишет Daily Star.

Энтомологи связывают рост численности вредителей с глобальным потеплением и участившимися периодами экстремальной жары. «Повышение температуры в результате изменения климата приводит к тому, что насекомые, такие как клопы или тараканы, экспоненциально ускоряют свой жизненный цикл», — отметил генеральный директор Национальной ассоциации компаний по охране окружающей среды (Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, Anecpla) Хорхе Гальван.

Специалисты пояснили, что при температуре выше 28 градусов Цельсия тараканы начинают размножаться быстрее. Такая погода в некоторых европейских странах теперь может держаться до осени, а значит, у насекомых увеличился пригодный для размножения период.

Главная опасность тараканов в том, что они могут переносить серьезные заболевания. Заразиться ими можно, например, через еду в заведениях, на кухни которых проникают вредители. Чтобы избежать рисков, нужно соблюдать чистоту, плотно закрывать мусорные контейнеры и не оставлять еду без присмотра.

В октябре 2023 года во Франции случилось нашествие постельных клопов. Насекомых замечали в поездах и автобусах Парижа, а также в больницах, кинотеатрах и даже в главном аэропорту города.

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      Нина Ташевская
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