«Такого в истории еще не было». Что экономист думает о налоговых изменениях в России?

Экономист Саськов назвал справедливой предложенную новую шкалу налогообложения

Предложенная Министерством финансов новая прогрессивная шкала налогообложения более справедлива, считает эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о параметрах нововведений.

Экономист назвал прогрессивное налогообложение назревшим

«Такая схема имеет право на существование в силу разных причин. Во-первых, элементарно назрел по времени отказ от плоской шкалы и переход к прогрессивному налогообложению, к этому все предпосылки технические назрели. Второе — это большой элемент справедливости в налоговой системе, когда богатые платят чуть больше, потому что богатство — это еще и ответственность помимо благ обеспеченному человеку. За счет этих дополнительных налоговых изъятий у сверхбогатых заработают меры налоговой поддержки лиц с невысокими доходами и лиц, имеющих детей», — сказал экономист.

Дополнительные изменения помогут семьям с детьми

Также специалист считает хорошей идеей ввести дополнительные меры поддержки для семей с невысокими доходами. Согласно задумке, если у родителей с двумя и более детьми доход не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц, им будут возвращать 7 из 13 процентов уплаченного НДФЛ. Таким образом фактически они будут платить лишь 6 процентов.

Очень интересный налоговый механизм предложен по возврату налогов для семей с двумя детьми и более, не имеющих очень высоких доходов через налоговый кэшбек. Это абсолютно новый механизм, такого у нас еще не было в истории Владимир Саськов экономист

Бюджет получит дополнительные средства

По словам Владимира Саськова, изменения позволят получить российской казне дополнительные средства.

«Если мы поднимали ставку до 15 процентов на доходы свыше 5 миллионов рублей, и это принесло в 2023 году 160 миллиардов рублей дополнительно в бюджет. Я думаю, что предложенная прогрессия может и под триллион дать», — заключил он.

28 мая Минфин внес на рассмотрение правительства пакет поправок об изменениях налоговой системы. Согласно идее, в России появится четерехступенчатая прогрессивная шкала налогообложения. Чем выше доходы, тем больше налог.

Инициатива предусматривает следующие изменения: россияне с доходами до 2,4 миллиона рублей в год будут, как и сейчас, платить 13 процентов. С доходом от 2,4 до 5 миллионов рублей в год ставка составит 15 процентов, для доходов от 5 до 20 миллионов рублей — 18 процентов, для доходов от 20 до 50 миллионов рублей — 20 процентов, для доходов свыше 50 миллионов рублей — 22 процента.

Власти отмечают, что эти деньги пойдут на социально-экономическое развитие, в том числе на финансирование новых нацпроектов, которые анонсировал президент Владимир Путин: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры». Также государство увеличит вложения в инфраструктуру, строительство жилья, дорог, будет больше выделять на меры поддержки бизнеса, развития наукоемких отраслей и сферы высоких технологий.

В 1990-е в России существовала прогрессивная шкала налогообложения, ставка составляла от 12 до 30 процентов в зависимости от доходов. В 2001 году от такой системы отказались и ввели плоскую шкалу в 13 процентов для всех. В 2021 году по предложению Владимира Путина в стране снова ввели прогрессивную шкалу. 15 процентов от доходов стали платить те, чей доход превышает 5 миллионов рублей в год.