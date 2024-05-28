Раскрыты будущие налоговые изменения в России

Минфин РФ: для доходов от ₽200 тыс. в месяц предлагается налог 15%

Введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) коснется трех процентов трудоспособных россиян и будет взиматься только с превышения, а не со всей зарплаты. Будущие изменения описаны в материалах Минфина, которые имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Изменения в налогообложении коснутся только тех россиян, которые зарабатывают более 200 тысяч рублей в месяц (более 2,4 миллиона рублей в год). Министерство отмечает, что порог в 200 тысяч рублей был выбран с запасом. Новая шкала НДФЛ в России будет выглядеть так:

для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей – 15 процентов;

для доходов от 5 до 20 миллионов рублей – 18 процентов;

для доходов от 20 до 50 миллионов рублей – 20 процентов;

для доходов свыше 50 миллионов рублей – 22 процента;

Минфин уточняет, что налог в рамках прогрессивной шкалы будет взиматься не со всей суммы, а лишь с превышения. То есть, если человек зарабатывает 250 тысяч рублей в месяц, то в год он заплатит на 12 тысяч рублей больше (или же больше на тысячу рублей в месяц). С базовых 2,4 миллиона рублей по-прежнему будет взиматься 13 процентов, уточняет министерство.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов объяснил грядущие изменения налоговой системы необходимостью найти деньги на повышение пенсий, увеличение социальных выплат, продление программы материнского капитала, строительство дорог и жилья, финансирование новых национальных проектов, а также решения других «важнейших для общества проблем».