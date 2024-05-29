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09:33, 29 мая 2024Мир

Французский политик заявил о новой фазе конфликта на Украине

Филиппо: отправка Францией инструкторов на Украину — новая фаза конфликта

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Дискуссия об отправке на Украину французских военных инструкторов свидетельствует о начале новой фазы конфликта. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Вот и все! Франция официально говорит об отправке военных инструкторов на Украину! Новый этап в спирали тотальной войны!» — написал политик.

Филиппо также заявил, что французские парламентарии якобы даже не требуют дополнительного голосования по этому вопросу. «Какой позор!» — добавил он.

27 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в ходе встречи с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню сообщил, что подписал документы, позволяющие пребывать в стране французским военным инструкторам. Он похвалил решительность Парижа в вопросе присоединения к «этому амбициозному проекту».

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      Виктория Кондратьева
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