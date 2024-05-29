Французский политик заявил о новой фазе конфликта на Украине

Филиппо: отправка Францией инструкторов на Украину — новая фаза конфликта

Дискуссия об отправке на Украину французских военных инструкторов свидетельствует о начале новой фазы конфликта. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Вот и все! Франция официально говорит об отправке военных инструкторов на Украину! Новый этап в спирали тотальной войны!» — написал политик.

Филиппо также заявил, что французские парламентарии якобы даже не требуют дополнительного голосования по этому вопросу. «Какой позор!» — добавил он.

27 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в ходе встречи с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню сообщил, что подписал документы, позволяющие пребывать в стране французским военным инструкторам. Он похвалил решительность Парижа в вопросе присоединения к «этому амбициозному проекту».