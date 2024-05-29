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18:14, 29 мая 2024Мир

ФРГ отправила в Литву бронетанковую дивизию для демонстрации силы перед Россией

FAZ: ФРГ перебросила в Литву тысячи военных для демонстрации сил против России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Бундесвер (ВС ФРГ) отправил в Литву несколько тысяч военнослужащих бронетанковой дивизии и техники в рамках шестимесячных военных учений НАТО в балтийских странах Steadfast Defender 2024 для демонстрации силы перед Россией и ее союзницей Белоруссией. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Бригады и батальоны 10-й бронетанковой дивизии перебросили свои силы и технику на восточный фланг НАТО по суше и морю, всего было задействовано около 12 тысяч солдат и трех тысяч единиц техники», — говорится в материале.

Как отмечает издание, на литовском полигоне Папраде немецкая дивизия собрала более пяти тысяч солдат, десятки танков, тяжелых артиллерийских БТР и около 600 единиц техники для финальной демонстрации возможностей и силы.

Уточняется, что впервые за десятилетия бундесвер собрал такую боевую мощь, поскольку дивизия находится в постоянной боевой готовности на протяжении всего периода учений. Она должна быть в состоянии участвовать в военном конфликте численностью до 20 тысяч человек, но только в течение короткого периода времени из-за отсутствия дополнительной техники.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что большая часть военнослужащих бундесвера к 2025 году перейдет под командование НАТО. По словам главы военного ведомства, безопасность союзников Берлина является его безопасностью.

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      Виктория Кондратьева
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