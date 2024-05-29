Назван способ законно сделать гараж жилым

Депутат Гаврилов: гаражи можно переделать в жилые районы с таунхаусами

Гаражи можно официально переделать в жилплощадь. Каким образом сделать это законно, News.ru рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

В частности, депутат предлагает переоборудовать гаражи в таунхаусы с теплыми полами и кондиционерами. Иначе говоря, в апартаменты экономкласса. В России уже есть города с целыми гаражными микрорайонами. Для переоформления гаража в жилое помещение необходимо поменять вид разрешенного использования земельного участка на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и затем получить разрешение на застройку.

Без этого поселиться в гараже по закону невозможно. Без должного оформления постройку могут снести. «Дело в том, что большинство «жилых гаражей» не имеют должного оформления, не соответствуют нормам и требованиям закона для проживания. В этой связи при решении вопроса о приобретении подобного объекта необходимо тщательно проанализировать документы продавца, обратить внимание на юридическое описание предлагаемого к продаже объекта», — пояснил парламентарий.

Ранее дачников предупредили о штрафах за некоторые постройки. При возведении сооружений необходимо соблюдать правила этажности и расстояния от соседского участка. В случае нарушения постройку могут снести.