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16:00, 29 мая 2024Бывший СССР

Генерал ВСУ рассказал о формировании ударных частей из офицеров Генштаба

Экс-генерал ВСУ Кривонос: Украина формирует ударные части из офицеров Генштаба

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) формируют для отправки на фронт ударные части из офицеров Генерального штаба. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

Кривонос назвал очередным популизмом заявление об отправке на фронт до 60 процентов офицеров Генштаба. Он подчеркнул, что при попадании в плен они могут выдать российским военным секретную информацию.

«Вы же понимаете степень информированности и знаний офицеров Генерального штаба? А тут их отправляют непосредственно в первую траншею», — заявил экс-генерал ВСУ. Он добавил, что командование должно формировать ударные части из сотрудников министерств.

Ранее представитель Генштаба ВСУ Евгений Острянский рассказал о решении сократить численность ведомства на 60 процентов. Высвободившийся личный состав при этом отправят в боевые части.

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      Юрий Леонов
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