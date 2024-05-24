На Украине решили сократить численность Генштаба ВСУ на 60 процентов

На Украине решили сократить численность генштаба Вооруженных сил республики (ВСУ) на 60 процентов. Об заявил представитель Генштаба ВСУ Евгений Острянский, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Он пояснил, что ряд структур расформируют, а некоторые оптимизируют, избавившись от дублирования функций. Высвободившийся личный состав при этом отправят в боевые части и органы управления оперативного и тактического уровней для ротации подразделений на фронте.

Ранее директор центра занятости Львовской области Олег Рисный посетовал на острый дефицит кадров из-за мобилизации на Украине. По его словам, большинство предприятий в стране не могут найти работников, несмотря на предложения брони от призыва в украинскую армию.