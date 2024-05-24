Во Львовской области пожаловались на острый дефицит кадров из-за мобилизации

Центр занятости Львовской области: наблюдается дефицит кадров из-за мобилизации

Большинство предприятий на Украине не могут найти работников, несмотря на предложения брони от призыва в Вооруженные силы Украины (ВСУ). На острый дефицит кадров из-за мобилизации пожаловался директор центра занятости Львовской области Олег Рисный, передает Telegram-канал «Политика страны».

«Предприятиям, которые могут бронировать работников, также трудно найти персонал. Люди часто боятся, что пока бронь придет, их мобилизуют», — передаются в публикации слова главы центра занятости.

Он пояснил, что процесс бронирования работников очень сложен для работодателя и занимает слишком много времени.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров назвал число украинских граждан, забронированных от мобилизации. По его словам, таких людей в стране более 700 тысяч.