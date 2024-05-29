Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:43, 29 мая 2024Бывший СССР

Глава Гагаузии решила присутствовать на съезде оппозиции Молдавии в Москве

Шор: глава Гагаузии Гуцул будет присутствовать на съезде блока «Победа» в Москве

Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

Руководство молдавского оппозиционного блока «Победа» и в том числе глава Гагаузии Евгения Гуцул будут присутствовать на съезде политобъединения в Москве 9 июня. Об этом рассказал лидер блока Илан Шор, передает РИА Новости.

«Будет присутствовать все руководство блока. Евгения Гуцул входит в состав руководства блока. Конечно, будет», — заявил Шор.

Ранее стало известно, что Евгению Гуцул не пригласили на заседание Регионального совета в Молдавии, на котором проходило обсуждение вопроса инфраструктурного развития автономии. На входе в здание правительства у Гуцул долго проверяли документы, прежде чем пропустить ее. При этом на заседание Регионального совета ее не пустили.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил, что разбомбил бы Москву, если бы СВО началась при его президентстве. И пригрозил Китаю из-за Тайваня

      Более половины пунктов повестки совещания с участием Путина оказались секретными

      Российский школьник выстрелил в пятилетнего брата из винтовки дедушки

      Суд Евросоюза отклонил иск «Белавиа» о снятии санкций

      Стало известно о массированных ударах по ВСУ на запорожском участке фронта

      В Европе предостерегли западные страны от участия в украинском конфликте

      Сравнение евреев с термитами вызвало антисемитский скандал в США

      Российский суд вынес приговор мужчине за финансирование террористов

      Жена российского миллиардера показала лицо без макияжа

      В России высказались о двузначной ключевой ставке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше