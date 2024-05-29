Глава Гагаузии решила присутствовать на съезде оппозиции Молдавии в Москве

Шор: глава Гагаузии Гуцул будет присутствовать на съезде блока «Победа» в Москве

Руководство молдавского оппозиционного блока «Победа» и в том числе глава Гагаузии Евгения Гуцул будут присутствовать на съезде политобъединения в Москве 9 июня. Об этом рассказал лидер блока Илан Шор, передает РИА Новости.

«Будет присутствовать все руководство блока. Евгения Гуцул входит в состав руководства блока. Конечно, будет», — заявил Шор.

Ранее стало известно, что Евгению Гуцул не пригласили на заседание Регионального совета в Молдавии, на котором проходило обсуждение вопроса инфраструктурного развития автономии. На входе в здание правительства у Гуцул долго проверяли документы, прежде чем пропустить ее. При этом на заседание Регионального совета ее не пустили.