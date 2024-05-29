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17:12, 29 мая 2024Бывший СССР

Глава Гагаузии пожаловалась Блинкену на действия властей Молдавии

Глава Гагаузии Гуцул обратилась к Блинкену с жалобой на действия Молдавии
Глава Гагаузии Евгения Гуцул

Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ

Башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул пожаловалась в открытом письме к госсекретарю США Энтони Блинкену на действия властей Молдавии. Сообщение политик опубликовала в своем Telegram-канале.

Гуцул обратилась к Блинкену совместно с председателем Народного собрания Гагаузии Дмитрием Константиновым в связи с приездом главы Госдепа в Молдавию. В обращении политики указали факты ущемления прав и полномочий автономии и жалобы жителей региона на действия центральных властей.

«Ожидаем, что недружественная политика центральных властей по отношению к жителям Гагаузии станет одной из тем для обсуждений во время встречи Энтони Блинкена и [президента Молдавии] Майи Санду», — понадеялась глава Гагаузии.

Ранее в Молдавии из-за визита Блинкена закрыли небо для летательных аппаратов. По всей стране запретили вылеты самолетов, вертолетов, воздушных шаров, дельтапланов и парапланов, а также дронов.

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      Юрий Леонов
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