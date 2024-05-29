Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:22, 29 мая 2024Бывший СССР

В Молдавии закрыли небо из-за визита госсекретаря США

В Молдавии из-за визита госсекретаря США Блинкена закрыли небо

Фото: Annabelle Gordon / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Молдавии из-за визита госсекретаря США Энтони Блинкена закрыли небо для летательных аппаратов. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Молдова до 21:00 закрывает небо из-за визита Блинкена», — говорится в сообщении. В стране будут запрещены вылеты самолетов, вертолетов, воздушных шаров, дельтапланов и парапланов, а также дронов.

Блинкен прибудет в Молдавию в среду, 29 мая. После этого он также посетит встречу министров иностранных дел стран — членов НАТО в Праге.

Ранее в аэропорту Кишинева после прилета из Москвы был задержан лидер оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу. Политик назвал такие действия пограничников политическим терроризмом, организованным в Молдавии «криминальной группировкой» партии «Действие и солидарность».

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Владелец AliExpress перестал работать с Россией

      Махачев назвал секунданта на поединок с Порье

      На Украине заявили о пытках заключенных

      Стали известны самые распространенные преступления в России

      Двухлетнюю девочку украли с детской площадки в российском городе

      Мигранты начали ночевать под стенами российского вуза с одной целью

      Только четыре страны отправили деньги Чехии на закупку боеприпасов для Украины

      Россиянам спрогнозировали удорожание товаров из-за решения Alibaba

      В России отец трехлетнего мальчика со СМА засудил МВД

      В России рассказали о применении морских установок в зоне СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше