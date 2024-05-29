В Молдавии закрыли небо из-за визита госсекретаря США

В Молдавии из-за визита госсекретаря США Блинкена закрыли небо

В Молдавии из-за визита госсекретаря США Энтони Блинкена закрыли небо для летательных аппаратов. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Молдова до 21:00 закрывает небо из-за визита Блинкена», — говорится в сообщении. В стране будут запрещены вылеты самолетов, вертолетов, воздушных шаров, дельтапланов и парапланов, а также дронов.

Блинкен прибудет в Молдавию в среду, 29 мая. После этого он также посетит встречу министров иностранных дел стран — членов НАТО в Праге.

Ранее в аэропорту Кишинева после прилета из Москвы был задержан лидер оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу. Политик назвал такие действия пограничников политическим терроризмом, организованным в Молдавии «криминальной группировкой» партии «Действие и солидарность».