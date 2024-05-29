Власти Молдавии обвинили в политическом терроризме. Очередного оппозиционера задержали в аэропорту после визита в Москву
Лидер оппозиционной в Молдавии партии «Шанс» Алексей Лунгу задержан в аэропорту Кишинева после прилета из Москвы. Об этом сообщила депутат парламента Молдавии Ирина Лозован.
По ее словам, у Лунгу забрали паспорт. «Мы пытаемся выяснить причины», — заявила Лозован. Сотрудник Таможенной службы Ион Китораг рассказал жене политика Диане, что политика задержала пограничная полиция для досмотра, заподозрив в провозе запрещенных предметов. Он уточнил в разговоре с супругой Лунгу, что проверка может продлиться до трех часов. Их диалог транслировался на странице Дианы в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Политика продержали почти все позволенное законодательством время и отпустили лишь три часа спустя. Оказавшись на свободе, Лунгу обвинил сотрудников пограничной полиции в превышении служебных полномочий.
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Он уточнил, что полицейские 2,5 часа проверяли его багаж. Не обнаружив ничего запрещенного, его передали таможенной службе, которая отпустила Лунгу уже через пять минут.
Задержание оппозиционеров в Молдавии приобрело массовый характер
22 апреля в аэропорту Кишинева также задерживали пассажиров, которые вернулись из Москвы. Депутат парламента Молдавии Марина Таубер уточнила, что речь шла об оппозиционерах, посетивших съезд молдавских политиков. «Делегатов съезда "Победа" задерживают в аэропорту, в зоне прилета. На них оказывают давление», — уточнила она. Таубер добавила, что представители компетентных органов не стали раскрывать причины задержания политиков, сославшись на «сбой в программе регистрации».
За день до этого ряд молдавских оппозиционных партий вошли в предвыборный блок «Победа». О его создании в российской столице объявил председатель партии «Шор» Илан Шор. Позднее он отреагировал на произвол правоохранительных органов в Кишиневе. Он заявил, что задержание оппозиционных политиков в аэропорту является беспределом. Шор также уточнил, что нескольким задержанным потребовалась медицинская помощь.
В Молдавии партнерство с Россией приравняли к госизмене
Депутат молдавского парламента Денис Уланов указал, что власти республики приравняли партнерство с Россией и дружеские отношения с россиянами приравняли к государственной измене. Он отметил, что после съезда оппозиционного молдавского блока «Победа» в Москве, а также посещения парада Победы 9 мая его лидерами власти республики решили внести поправки в уголовную статью о госизмене. Уланов высказал мнение, что это было личной инициативой президента Молдавии Майи Санду.
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова также прокомментировала задержание оппозиционеров. Дипломат сравнила произошедшее с парилкой, в которую попадают граждане республики. «Сандуны — это парилка в аэропорту Кишинева, которую румынский режим [президента Молдавии Майи] Санду устроил для граждан оккупированной им Молдавии», — заявила она.