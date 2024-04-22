В аэропорту Кишинева задержали вернувшихся из Москвы политиков

В аэропорту Кишинева задержали участников съезда молдавских политиков в Москве

В аэропорту Кишинева задержали пассажиров, которые вернулись со съезда молдавских политиков в Москве. Данные об этом подтвердила РИА Новости депутат парламента Молдавии Марина Таубер.

«Делегатов съезда "Победа" задерживают в аэропорту, в зоне прилета. На них оказывают давление», — уточнила она. Таубер добавила, что представители компетентных органов не раскрывают причины задержания политиков, «ссылаясь на сбой в программе регистрации».

21 апреля ряд молдавских оппозиционных партий вошли в предвыборный блок «Победа». О его создании объявил председатель партии «Шор» Илан Шор во время съезда молдавских политиков в российской столице.

Ранее Илан Шор обвинил спецслужбы Молдавии в подготовке против него провокации, связанной с финансовыми махинациями. По его словам, в схеме замешаны сотрудники Службы информации и безопасности республики.