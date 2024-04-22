Молдавский оппозиционер обвинил спецслужбы в подготовке провокации против него

Молдавский оппозиционер Шор: спецслужбы готовят провокацию против меня

Оппозиционный молдавский политик, председатель партии «Шор» Илан Шор обвинил спецслужбы республики в подготовке против него провокации, связанной с финансовыми махинациями. Об этом сообщает ТАСС.

«[Власти] устроили многоходовку и создали целую схему, чтобы подставить меня с криптовалютой. Но у них ничего не получилось. Мы знаем всю схему, мы знаем имена. И мы готовы сделать эту историю достоянием общественности», — приводятся в публикации слова оппозиционера

Шор отметил, что в схеме замешаны сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии.

Ранее Шор, находясь в Москве, объявил о создании в Молдавии предвыборного блока «Победа». По его словам, объединение намерено агитировать граждан голосовать против вступления республики в Европейский союз.