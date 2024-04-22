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08:49, 22 апреля 2024Бывший СССР

Глава Гагаузии указала на непредсказуемость властей Молдавии

Глава Гагаузии Гуцул: власти Молдавии могут начать преследование в любую минуту

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Власти Молдавии непредсказуемы и могут начать преследование башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул в любую минуту. Об этом политик заявила в комментарии РИА Новости.

Гуцул прокомментировала возможное преследование молдавским руководством после создания в Москве оппозиционного избирательного блока «Победа». Она сообщила, что ее соратников допрашивали при выезде из страны. Политик подчеркнула, что не знает возможной реакции правительства Молдавии на ее возвращение в страну через неделю.

«Мы каждый день — я имею в виду мы и моя семья — как на пороховой бочке. Не знаем, что можем того в следующую минуту», — заявила глава Гагаузии. Она добавила, что не собирается прекращать политическую деятельность, несмотря на давление после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

21 апреля председатель партии «Шор» Илан Шор объявил о создании предвыборного блока «Победа». По словам политика, блок намерен агитировать за голосование против вступления Молдавии в Евросоюз.

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      Юрий Леонов
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