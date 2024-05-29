Молдавский политик обвинил пограничников в политическом терорризме

Лидер партии Молдавии «Шанс» Лунгу счел политическим терроризмом свое задержание

Лидер молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу обвинил задержавших его пограничников в превышении полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

«Политический терроризм, организованный в Молдавии криминальной группировкой Партии действия и солидарности, продолжается», — заявил он. Политик подчеркнул, что в последнее время неоднократно пересекал границу. «Никаких проблем не возникало», — отметил Лунгу. По его словам, пограничники проверяли его багаж два с половиной часа. Однако они не смогли ничего найти и передали его таможенной службе, которая проверила его за пять минут и, ничего не найдя, отпустила.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала задержание Алексея Лунгу в кишиневском аэропорту. Она произошедшее с парилкой, в которую попадают граждане республики.