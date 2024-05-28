Захарова отреагировала на задержание лидера оппозиционной партии в Молдавии

Захарова назвала задержание лидера оппозиции Лунгу в Кишиневе парилкой

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала задержание лидера оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексея Лунгу в кишиневском аэропорту. Ее слова приводит РЕН ТВ в Telegram-канале.

Дипломат сравнила произошедшее с парилкой, в которую попадают граждане республики. «Сандуны — это парилка в аэропорту Кишинева, которую румынский режим [президента Молдавии Майи] Санду устроил для граждан оккупированной им Молдавии», — заявила Захарова.

Лунгу задержали во вторник, 28 мая, в аэропорту Кишинева, когда он возвращался из Москвы. В Таможенной службе уточнили, что политик задержан для досмотра.