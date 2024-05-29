Глава МЧС дал совет садящимся в поезда россиянам

Куренков дал совет садиться в конец поезда, так как там безопаснее при терактах

Глава МЧС Александр Куренков посоветовал россиянам садиться в конец или середину поезда, так как там безопаснее при терактах. Такое заявление он сделал на форуме социальной рекламы, передает ТАСС.

Он пояснил, что подрыв для нанесения максимальных потерь стопроцентно будут осуществлять в головном вагоне.

«Из этого можем сделать выводы, что самое безопасное место — либо в конце поезда, либо в середине»», — сказал Куренков.

Министр подчеркнул, что граждан надо обучить мерам безопасности в любой ситуации, в какой бы они ни оказались.

Ранее сообщалось, что Куренков призвал говорить правду россиянам, находящимся в зоне паводка. Тогда он подчеркивал, что если жители подтопленных регионов будут четко осознавать свое положение и доверять региональным властям, они начнут охотнее выполнять предписания спасателей.