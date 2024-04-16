Глава МЧС призвал говорить правду жителям подтопленных регионов

Глава МЧС Куренков призвал говорить правду россиянам, находящимся в зоне паводка

Находящимся в зоне паводка россиянам нужно говорить правду, тогда спасателям будет легче выполнять свою работу. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков, его слова приводит ТАСС.

Как заявил министр, если жители подтопленных регионов будут четко осознавать свое положение и доверять региональным властям, они будут охотнее выполнять предписания МЧС. «Лучшая хитрость — это честность. Если мы будем говорить с людьми честно, они нам будут верить и слушать, а значит, четко и внятно выполнять все то, чего мы просим», — заявил глава МЧС.

Ранее Сергей Комаров, директор компании «Спецстрой», строившей дамбу в Орске почти за миллиард рублей, обвинил в прорыве сооружения грызунов. Он заявил, что небольшой «дырочки» хватило бы, чтобы через нее «пошла вода».

В России, по последним данным, из-за половодья в 33 регионах подтоплены 27 993 приусадебных участка и 15 641 жилой дом. По информации МЧС, к столь сильному половодью в России привели природные факторы.