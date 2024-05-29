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18:36, 29 мая 2024Мир

Глава МИД ФРГ раскритиковала вечеринки с зигующей молодежью

Глава МИД ФРГ Бербок осудила вечеринки с зигующей молодежью

Фото: Imago / Andreas Stroh / Globallookpress.com

Ксенофобским вечеринкам, на которых молодежь кричала нацистские лозунги и зиговала, не место в Германии. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в своем аккаунте социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Расизм представляет угрозу, поэтому его не должно быть нашем обществе. Ни в интернете, ни в офисе, ни в песнях, играющих на вечеринках», — отметила дипломат.

Она также напомнила о расправе над турками в Золингене в 1993 году и подчеркнула, что «этих людей не хватает сегодня и каждый день на протяжении тридцати одного года».

24 мая в элитном баре в ФРГ немецкая «золотая молодежь» устроила вечеринку, на которой кричала нацистские лозунги и зиговала. Действие происходило под песню L'amour Toujours итальянского диджея Джиджи Д'Агостино. Как отмечает издание, в последние месяцы неонацисты неоднократно использовали эту песню для ксенофобских лозунгов.

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      Дарья Устьянцева
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