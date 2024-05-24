Немецкая «золотая молодежь» устроила ксенофобскую вечеринку и начала зиговать

Bild: «золотая молодежь» зиговала и кричала нацистские лозунги на вечеринке

В элитном баре в Германии немецкая «золотая молодежь» устроила ксенофобскую вечеринку, кричала нацистские лозунги и зиговала. Об этом сообщает Bild.

Скандал разразился вокруг вечеринки в знаменитом баре «Пони», расположенном в общине Кампен на острове Зильт, где толпа «явно очень богатых молодых людей» снимала себя на видео и пела «Германия для немцев, иностранцы вон!».

Действие происходило под песню L'amour Toujours итальянского диджея Джиджи Д'Агостино. Как отмечает издание, в последние месяцы неонацисты неоднократно использовали эту песню для ксенофобских лозунгов.

«Смеясь, мужчина в белой рубашке подносит два пальца к губам, намекает на гитлеровские усы и делает рукой якобы замаскированное гитлеровское приветствие», — так в газете описывают происходящее на видео.

Управляющий ресторана Тим Беккер рассказал, что в тот вечер на террасе бара собралось около полутысячи человек, поэтому никто из работников заведения не заметил, что происходит. «Когда я посмотрел видео, я сразу подумал, что это неправда. Если бы мы заметили, молодых людей бы сразу выгнали. Но на открытой террасе собралось около 500 человек», — объяснил он.

Беккер заявил, что администрация ресторана проверяет, есть ли основания для возбуждения уголовного дела. Также они пытаются выяснить личности людей, которые выкрикивали нацистские лозунги. «Они будут пожизненно забанены в заведении», — заключил управляющий.

Ранее ультраправые из «Молодой альтернативы» (МА) заявили, что гордятся правоэкстремистским статусом своей организации. Председатель МА в Тюрингии Эрик Энгельхардт поприветствовал решение Управления по защите конституции классифицировать ультраправую партию «Альтернатива для Германии» и ее молодежное отделение как подозреваемых в правом экстремизме.