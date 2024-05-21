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16:01, 21 мая 2024Мир

Молодые ультраправые заявили о гордости за признание АдГ правоэкстремистской

FAZ: молодые ультраправые из АдГ гордятся, что их признали экстремистами

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Председатель «Молодой альтернативы» (МА) в Тюрингии, радикального молодежного крыла партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), Эрик Энгельхардт гордится тем фактом, что МА и АдГ признали «заведомо правоэкстремистскими организациями». Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

В мае Высший административный суд Мюнстера дал право Управлению по защите конституции классифицировать АдГ и ее молодежное отделение как подозреваемых в правом экстремизме. Как отмечает издание, Энгельхардт поприветствовал данное решение словами «Заведомо стабильно!».

Молодой ультраправый также советует своим подписчикам в социальных сетях не поддаваться на уговоры, «что твои предки были преступниками». Он выражает совсем противоположенное мнение — «ты должен продолжать то, что другие начали для тебя».

Ранее стало известно, что в бундестаге царит атмосфера недоверия из-за шпионского скандала с участием АдГ. Депутаты от других партий рассказали, что стали закрывать двери своих кабинетов и перестали курить вместе с ультраправыми.

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      Виктория Кондратьева
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