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09:27, 29 мая 2024Силовые структуры

Главарь российской банды рэкетиров предстанет перед судом

В Приморье осудят лидера ОПГ рэкетиров, вымогавших деньги у бизнесменов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении лидера организованной преступной группы (ОПГ) рэкетиров, которая на протяжении пяти лет вымогала деньги у предпринимателей в Арсеньеве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Приморскому краю.

По версии следствия, главарь банды Владислав Верба в период с 2008 по 2013 год вместе со своим сводным братом — Александром Вербой — и местным жителем Игорем Третьяковым вымогал крупные суммы у бизнесменов. Эти требования сопровождались применением насилия и угрозами им и их близким.

Так, в 2013 году Владислав Верба узнал о споре между двумя предпринимателями, один из которых находился под защитой его группировки. Тогда обвиняемый начал вымогать у оппонента шесть миллионов рублей. После побоев и угроз потерпевший отдал ему автомобиль Toyota Land Cruiser 200 и два трактора.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении Владислава Вербы направлены прокурору. Уголовные дела в отношении Александра Вербы и Игоря Третьякова выделены в отдельное производство — они находятся в международном розыске.

Владислав Верба обвиняется в двух эпизодах по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 163 («Вымогательство в особо крупном размере, совершенное в составе организованной преступной группы») УК РФ.

Ранее суд в Москве вынес приговор пятерым членам ОПГ «черных риелторов», расправившихся с семерыми одинокими москвичами.

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      Олеся Мицкевич
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