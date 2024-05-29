Постпред США при НАТО заявила о назначении спецпредставителя по Украине

Постпред США Смит: НАТО рассмотрит назначение спецпредставителя по Украине

НАТО рассмотрит идею о создании и назначении специального представителя по Украине. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, передает ТАСС.

«На саммите НАТО в Вашингтоне будет рассмотрен вопрос о том, нужно ли назначить специального представителя, который будет помогать курировать различные направления в рамках Североатлантического альянса с целью поддержки Украины», — заявила дипломат.

Она также добавила, что на эту должность в том числе будут рассматриваться гражданские лица.

2 апреля Смит заявила, что Вашингтон не считает, что надвигается война между Североатлантическим альянсом и Москвой. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты делают многое для укрепления обороны, однако сигналы о приближении войны американцы никому не посылают.