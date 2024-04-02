В США оценили возможность войны России и НАТО

Постпред США Смит: Вашингтон не считает, что надвигается война России и НАТО

Постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Вашингтон не считает, что надвигается война между Североатлантическим альянсом и Москвой. Ее цитирует ТАСС.

Она подчеркнула, что Соединенные Штаты делают многое для укрепления обороны, однако сигналы о приближении войны американцы никому не посылают.

«У нас нет сейчас индикаторов и предупреждений, что надвигается война России на территории НАТО. Я хочу ясно дать это понять», — сказала американский представитель.

Она также сделала акцент на отсутствии у США желания становиться стороной конфликта на Украине. Именно с этим, по мнению дипломата, связан отказ Вашингтона от отправки военных для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова постпреда США Смит о не сложившихся по вине Москвы отношениях американской и российской сторон являются сказками, поскольку дипломат умолчала о многочисленных случаях агрессии со стороны альянса.