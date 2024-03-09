Захарова обвинила постпреда США во лжи про отношения с Россией

Захарова назвала слова постпреда США при НАТО про отношения с Россией сказками

Слова постпреда США при НАТО Джулиан Смит о том, что отношения американской и российской сторон не сложились по вине Москвы, являются сказками, поскольку дипломат умолчала о многочисленных случаях агрессии со стороны альянса. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

«Госдепартаменту советуем свои не первой свежести "сказки для самых маленьких" о том, как "НАТО тянула руки помощи, но не сложилось" снабжать закадровым смехом. Иначе смотреть это невозможно», — прокомментировала Захарова опубликованное Госдепом старое видео, где Смит рассказывает о развитии отношений США и РФ, подкрепляя слова якобы историческими фактами.

Официальный представитель МИД России указала на то, что именно НАТО нарушили договор и расширили зону обороны в сторону РФ, а также напомнила об агрессии альянса в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии и Афганистане. «Верхом цинизма» она назвала обвинения Смит в адрес России по поводу событий в Грузии в 2008 году.

Касательно слов Джулиан Смит о российской агрессии на Украине в 2014 году, Захарова посоветовала всем американским дипломатам изучить хронологию событий того периода, а также обратить внимание на роль Запада, оказавшего на них непосредственное влияние.

Захарова заявила, что сегодня правительства стран-членов НАТО открыто демонстрируют свои намерения в отношении РФ, называя главной целью нанесение государству «стратегического поражения». Для этого они поставляют Киеву вооружение и данные разведки, «де-факто принимают участие в ими же срежиссированном украинском конфликте», написала она.

Ранее в США отвергли прямое столкновение России с НАТО ради Украины. По мнению обозревателя The American Conservative, ни США, ни Германия, ни Великобритания не рискнут своей национальной безопасностью ради поражения РФ в украинском конфликте.