Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:57, 9 марта 2024Мир

Захарова обвинила постпреда США во лжи про отношения с Россией

Захарова назвала слова постпреда США при НАТО про отношения с Россией сказками

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Слова постпреда США при НАТО Джулиан Смит о том, что отношения американской и российской сторон не сложились по вине Москвы, являются сказками, поскольку дипломат умолчала о многочисленных случаях агрессии со стороны альянса. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

«Госдепартаменту советуем свои не первой свежести "сказки для самых маленьких" о том, как "НАТО тянула руки помощи, но не сложилось" снабжать закадровым смехом. Иначе смотреть это невозможно», — прокомментировала Захарова опубликованное Госдепом старое видео, где Смит рассказывает о развитии отношений США и РФ, подкрепляя слова якобы историческими фактами.

Официальный представитель МИД России указала на то, что именно НАТО нарушили договор и расширили зону обороны в сторону РФ, а также напомнила об агрессии альянса в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии и Афганистане. «Верхом цинизма» она назвала обвинения Смит в адрес России по поводу событий в Грузии в 2008 году.

Касательно слов Джулиан Смит о российской агрессии на Украине в 2014 году, Захарова посоветовала всем американским дипломатам изучить хронологию событий того периода, а также обратить внимание на роль Запада, оказавшего на них непосредственное влияние.

Захарова заявила, что сегодня правительства стран-членов НАТО открыто демонстрируют свои намерения в отношении РФ, называя главной целью нанесение государству «стратегического поражения». Для этого они поставляют Киеву вооружение и данные разведки, «де-факто принимают участие в ими же срежиссированном украинском конфликте», написала она.

Ранее в США отвергли прямое столкновение России с НАТО ради Украины. По мнению обозревателя The American Conservative, ни США, ни Германия, ни Великобритания не рискнут своей национальной безопасностью ради поражения РФ в украинском конфликте.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Названа самая красивая девушка планеты. Кто победил в «Мисс Мира» и почему на конкурсе снова не было участницы из России

      На Западе рассказали о крахе значительной части экономики Германии

      Apple начала выкупать iPhone по более выгодной цене

      Трамп высмеял предвыборное видео Байдена

      В Германии оценили невероятную точность российских авиабомб

      Захарова обвинила постпреда США во лжи про отношения с Россией

      Российский форвард помог «Каролине» победить в матче НХЛ

      На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

      Польские фермеры обрушили украинский импорт

      В США раскрыли новые подробности отставки Нуланд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше